В Белгородской области в результате атак дронов ранены три человека

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области за вечер три человека были ранены в результате атак дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

В селе от детонации второго дрона повреждено частное домовладение.

В поселке Октябрьский Белгородского района в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое мужчин.

"Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ. У обоих диагностированы множественные осколочные ранения, а также баротравмы. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу", - добавил губернатор.

Транспортное средство повреждено.

В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия загорелся грузовик - его потушили пожарные. Кроме того, от взрыва повреждены здания двух предприятий и газовая труба.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона повреждён гараж на территории домовладения. Также село подверглось обстрелу, вследствие чего повреждено частное домовладение.

В селе Таврово Белгородского района беспилотник сдетонировал о землю. Поврежден частный дом и автомобиль. В селе Отрадное в результате детонации дрона посечена крыша частного дома и повреждён грузовой автомобиль. В посёлке Майский беспилотник атаковал социальный объект - в здании повреждена кровля.

В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон атаковал легковой автомобиль - у транспортного средства посечён кузов и выбиты стёкла. От детонации второго дрона повреждена линия электропередачи. Аварийными бригадами электроснабжение оперативно восстановлено.

В селе Тимоново вследствие удара дрона посечен грузовой автомобиль. В селе Кукуевка при детонации FPV-дрона повреждена надворная постройка.

В селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены частный дом, хозпостройка и автомобиль. В селе Головчино вследствие детонации дрона поврежден фасад жилого дома.

В поселке Борисовка дрон сдетонировал во дворе домовладения - выбиты окна. В результате атаки второго дрона повреждены гараж и три транспортных средства. В селе Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены кровля и остекление. Второй дрон атаковал автомобиль - машина получила повреждения. В хуторе Климовое после атаки дрона огнём уничтожен частный дом.

В поселке Волоконовка частный дом атакован беспилотником - выбиты окна, посечены кровля и фасад. Вблизи села Ветчининово Волоконовского района дрон ударил по территории предприятия, вследствие чего в одном из помещений повреждены окна и фасад. В хуторе Екатериновка FPV-дрон атаковал автомобиль - у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов.

В Корочанском районе на участке автодороги Короча-Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовик. Его потушили.