Пожар на промышленном объекте в Краснодарском крае ликвидировали

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на промышленном объекте в Краснодарском крае, произошедшее в результате падения обломков дронов ВСУ, сообщили в краевом оперативном штабе в субботу.

Как отмечается в сообщении, продолжаются работы по ликвидации его последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа силами ПВО было уничтожено 86 украинских беспилотников над десятью регионами России и над акваторией Черного моря, в том числе 11 - над территории Краснодарского края.

В результате падения обломков украинских дронов на Кубани произошел пожар на промышленном объекте на площади около 300 кв. метров, сотрудников предприятия эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет.