Арестован организатор аттракциона в Самарской области, где погибли два человека

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу организатору экстремального аттракциона "зиплайн" в Кинельском районе Самарской области, при спуске на котором погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в субботу.

"Судом удовлетворено поддержанное прокуратурой ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении организатора услуг активного отдыха", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, трагедия произошла 23 августа. Во время спуска пары на зиплайне оборвался канат, они упали с высоты 30 метров. 37-летний мужчина погиб на месте происшествия, его спутница скончалась в тот же день в медицинском учреждении.