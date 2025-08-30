Поиск

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло под Пятигорском, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщает в субботу пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

"По предварительной информации, в 06:40 субботы на 12 км федеральной автодороги "Кавказ", обход Пятигорска, водитель микроавтобуса Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком МАЗ. Погиб 18-летний пассажир микроавтобуса - житель Запорожской области. Водитель и четыре пассажира с травмами госпитализированы в больницу города Пятигорска", - говорится в сообщении.

В салоне микроавтобусе на момент аварии находились десять пассажиров, он осуществлял частный рейс. Пассажиры, которые не получили травм, направлены по маршруту следования.

Ставропольский край Пятигорск
