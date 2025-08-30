ВС РФ совместно с ФСБ нанесли удары по объектам на Украине, где создавался ОТРК "Сапсан"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на Украине уничтожены конструкторское бюро, цеха по производству боевых частей и других систем украинского ракетного комплекса "Сапсан".

"Совместно с ФСБ России в июле - августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - сообщил Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ в субботу.

"В результате уничтожены: конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей", - отметил он.