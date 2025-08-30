Под контролем войск РФ находятся 13 населенных пунктов в Сумской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные после освобождения от ВСУ Курской области взяли под контроль 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в субботу.

"Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов", - сказал Герасимов, чьи слова привели в Минобороны.

Он сообщил, что в Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения российских военных на волчанском и липцовском направлениях.