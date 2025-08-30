Поиск

Герасимов сообщил, что российская армия ведет бои в городской черте Северска

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Южная" ведут бои в городской черте Северска, развивают наступление и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в субботу.

"Южная" группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска", - сказал Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ.

По его словам, на краматорско-дружковском направлении частями 98-й воздушно-десантной дивизии взят под контроль город Часов Яр.

"Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки", - заявил начальник Генштаба РФ.

"Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал он.

По данным Герасимова, на александро-калиновском направлении за последний месяц взяты под российский контроль пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, "играющие ключевую роль в обороне противника".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Валерий Герасимов Северск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Срок службы главы СКР Бастрыкина продлен до августа 2026 года

Военная операция на Украине

Герасимов сообщил о поражении в Киеве работающих в интересах ВСУ предприятий

Военная операция на Украине

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовской области

МИД РФ отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении прав человека в России

МИД РФ отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении прав человека в России

Почти 20 самолетов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Сочи

Почти 20 самолетов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Сочи

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в РФ

Кабмин утвердил программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов до 2031 г.

Кабмин утвердил программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов до 2031 г.

Пожар на промышленном объекте в Краснодарском крае ликвидировали

Российские военные нейтрализовали за ночь 86 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7069 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });