Герасимов сообщил, что российская армия ведет бои в городской черте Северска

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Южная" ведут бои в городской черте Северска, развивают наступление и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в субботу.

"Южная" группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска", - сказал Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ.

По его словам, на краматорско-дружковском направлении частями 98-й воздушно-десантной дивизии взят под контроль город Часов Яр.

"Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки", - заявил начальник Генштаба РФ.

"Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал он.

По данным Герасимова, на александро-калиновском направлении за последний месяц взяты под российский контроль пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, "играющие ключевую роль в обороне противника".