Поиск

Срок службы главы СКР Бастрыкина продлен до августа 2026 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы главы СКР Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 г. председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в распоряжении главы государства, размещенном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее о решении президента продлить срок службы Бастрыкина на посту главы СКР сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Владимир Путин СКР Александр Бастрыкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Герасимов сообщил о поражении в Киеве работающих в интересах ВСУ предприятий

Военная операция на Украине

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовской области

МИД РФ отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении прав человека в России

МИД РФ отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении прав человека в России

Почти 20 самолетов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Сочи

Почти 20 самолетов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Сочи

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в РФ

Кабмин утвердил программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов до 2031 г.

Кабмин утвердил программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов до 2031 г.

Пожар на промышленном объекте в Краснодарском крае ликвидировали

Российские военные нейтрализовали за ночь 86 беспилотников ВСУ

Очереди машин перед Крымским мостом устранены впервые с 27 августа

Очереди машин перед Крымским мостом устранены впервые с 27 августа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7069 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });