Срок службы главы СКР Бастрыкина продлен до августа 2026 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы главы СКР Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 г. председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в распоряжении главы государства, размещенном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее о решении президента продлить срок службы Бастрыкина на посту главы СКР сообщил "Интерфаксу" информированный источник.