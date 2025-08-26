Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя СКР продлен на год, такое решение принял президент РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он напомнил, что срок службы нынешнего главы Следственного комитета РФ истекает 27 августа.

27 августа Бастрыкину исполняется 72 года. Согласно законодательству РФ, председатель СКР должен покинуть свой пост по достижении 70 лет, однако его полномочия могут быть продлены указом президента сроком на один год. В прошлом году Бастрыкину уже продлевали полномочия.



