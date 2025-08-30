Еще два природных пожара тушат в Ростовской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорания на левом берегу в Ростове-на-Дону, Аксайском и Неклиновском районах, сообщает МЧС РФ в субботу.

"В Ростове-на-Дону, на улице Левобережная, загорелся сухостой на 1,5 тыс. кв. метров. В Аксайском районе огнеборцы МЧС России локализовали ландшафтный пожар на 3 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению этих двух пожаров привлечены 77 человек и 18 единиц техники.

Для тушения пожара в Ростове-на-Дону задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Ликвидирован пожар на 1,5 тыс. кв.м в хуторе Мержаново Неклиновского района, повреждены два дома, хозпостройка и два автомобиля. Глава района Василий Даниленко сообщил о введение режима ЧС в зоне пожара, и повреждении местной достопримечательности - "Маяка Мержаново".

Ранее сообщалось, что сухая трава загорелась в поселке Темерницком Аксайского района Ростовской области, огонь перекинулся на склад, площадь возгорания - 4,1 тыс. кв. метров.