Температура около плюс 20 градусов прогнозируется в Москве со вторника

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Температура в первую неделю сентября в Москве будет выше нормы, в понедельник она поднимется до плюс 24 градусов, со вторника температура чуть понизится и до конца недели будет около плюс 20, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Росси Роман Вильфанд.

"Если в понедельник плюс 22 - плюс 24 прогнозируется, то уже во вторник в Москве понижение - плюс 17 - плюс 20. Но это означает, что температура будет выше нормы на 2-3 градуса. И потом, в течение всех последующих дней, температура на 1-2 градуса выше нормы, даже к концу недели на 2-3 градусов и она будет около плюс 20 градусов", - сказал Вильфанд.

Осадков в течение недели не ожидается, но "кратковременные небольшие дождики могут быть", уточнил Вильфанд.

