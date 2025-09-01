Поиск

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о компенсации финансовых потерь авиакомпаний из-за ограничений полетов при атаке украинских беспилотников в настоящее время не стоит в повестке, перевозчики в целом справляются, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Сегодня так вопрос не стоит. Потому что мы и без этого всячески помогаем российским авиакомпаниям, у нас максимально тесное взаимодействие. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери, но пока справляются. Если будет нужна помощь, естественно будем помогать", - сказал Никитин журналистам на полях саммита ШОС.

С начала мая неоднократно сообщалось об отмене и переносе сотен рейсов в/из аэропортов Москвы и других городов РФ из-за атаки украинских дронов.

По данным Росавиации, общий пассажиропоток российских авиакомпаний за 7 месяцев 2025 года снизился на 1,7%, до 62,1 млн человек, только на внутренних линиях - на 2,6%, до 46,8 млн. Как отмечали отраслевые эксперты, сокращение трафика внутри страны обусловлено ограниченными провозными возможностями авиакомпаний и традиционным ростом стоимости перелета по туристическим направлениям, также сказалось введение ограничений на выполнение полетов в ряде аэропортов.

Минтранс Андрей Никитин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });