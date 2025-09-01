Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о компенсации финансовых потерь авиакомпаний из-за ограничений полетов при атаке украинских беспилотников в настоящее время не стоит в повестке, перевозчики в целом справляются, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Сегодня так вопрос не стоит. Потому что мы и без этого всячески помогаем российским авиакомпаниям, у нас максимально тесное взаимодействие. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери, но пока справляются. Если будет нужна помощь, естественно будем помогать", - сказал Никитин журналистам на полях саммита ШОС.

С начала мая неоднократно сообщалось об отмене и переносе сотен рейсов в/из аэропортов Москвы и других городов РФ из-за атаки украинских дронов.

По данным Росавиации, общий пассажиропоток российских авиакомпаний за 7 месяцев 2025 года снизился на 1,7%, до 62,1 млн человек, только на внутренних линиях - на 2,6%, до 46,8 млн. Как отмечали отраслевые эксперты, сокращение трафика внутри страны обусловлено ограниченными провозными возможностями авиакомпаний и традиционным ростом стоимости перелета по туристическим направлениям, также сказалось введение ограничений на выполнение полетов в ряде аэропортов.