Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Европу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия не намерена нападать на Европу, рассуждения на эту тему являются провокацией или проявлением некомпетентности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу, я думаю, что для здравомыслящих людей понятно: провокация или полная некомпетентность", - сказал он на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине.

По словам Путина, "любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать".

"Что касается агрессивных планов России в отношении Европы, хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - сказал Путин.