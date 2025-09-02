В Кремле анонсировали очередной раунд межмидовских консультаций РФ-США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предстоит очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Соединенных Штатов.

"Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными", - сказал Ушаков во вторник в интервью Первому каналу.

Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин поделится с ним подробностями своей поездки в Китай в свете развития российско-американских отношений, Ушаков сказал, что "отношения развиваются, прежде всего, по линии обсуждения украинского конфликта". "Говорить о каком-то развитии двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно", - отметил он.

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля в Стамбуле. Второй раунд также прошел в Стамбуле 10 апреля.



