На Дальнем Востоке отмечают 80-ю годовщину Победы над милитаристской Японией

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Регионы Дальнего Востока военными парадами и шествиями отмечают 80-ю годовщину Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, передают в среду корреспонденты "Интерфакса".

В Южно-Сахалинске парад в честь Победы над милитаристской Японией проходит ежегодно. В этот раз в нем участвовали 18 парадных расчетов и боевая техника. По традиции механизированную колонну возглавила советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша". В состав механизированной колонны вошли реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", зенитно-ракетные системы "С-400ПС", береговые ракетные комплексы "Бастион", машины станции мощных шумовых помех "СПН-4". Участники парада возложили цветы к Мемориалу Славы и Вечному огню.

Впервые парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией состоялся в Хабаровске. Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба Восточного военного округа генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал военный парад кавалер трех орденов мужества исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовала делегация представителей государств - членов ОДКБ, а также вооруженных сил Монголии. По площади имени Ленина торжественным маршем вместе с военнослужащими Восточного военного округа прошли парадные расчеты вооруженных сил Монголии. Всего участие в параде приняли свыше 2,7 тыс. военнослужащих, представителей силовых ведомств, курсантов и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавлял танк Т-34, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивная установка БМ-13 "Катюша". На параде было представлено 100 единиц современной и исторической техники.

В остальных регионах Дальнего Востока юбилейную дату отметили митингами с возложением цветов к памятникам и мемориалам, шествиями с участием военнослужащих, ветеранов боевых действий, представителей силовых министерств, военно-патриотических организаций, казаков, студентов, местных жителей и гостей регионов.

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, Сахалине, Хабаровском и Приморском краях накануне, 2 сентября, у мест боевой славы прошли митинги с возложением венков и цветов к мемориалам. В память о воинах, не вернувшихся с той войны и умерших от ран, была объявлена минута молчания, сообщает пресс-служба ТОФ.

В ряде городов Дальнего Востока вечером прозвучат залпы артиллерийского салюта.

