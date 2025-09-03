Поиск

Аэропорты Геленджика и Волгограда снова принимают и отправляют рейсы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты с аэропорта Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в среду.

"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко. Они действовали с 23:37 2 сентября.

Кроме того, возобновил работу аэропорт Волгограда. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 21:57 2 сентября.

