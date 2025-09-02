Аэропорт Волгограда приостановил работу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ограничения на полеты в аэропорту Волгограда ранее вводились днем 1 сентября. В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили четыре самолета: рейсы из Сургута и из Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов, из Минска - в Астрахань, из Екатеринбурга - в Самару.