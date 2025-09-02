Поиск

Аэропорт Волгограда приостановил работу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ограничения на полеты в аэропорту Волгограда ранее вводились днем 1 сентября. В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили четыре самолета: рейсы из Сургута и из Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов, из Минска - в Астрахань, из Екатеринбурга - в Самару.

Волгоград Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

В РФ планируют ввести самозапрет на входящие вызовы из других стран

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7087 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });