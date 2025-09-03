Президент РФ предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если украинский лидер Владимир Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, там их встреча состоится.

"Дональд (президент США Трамп - ИФ) попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Китай.

"Что касается возможных встреч с господином Зеленским. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?" - заявил Путин.

По его словам, "никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено - вообще никаких".

"Вот избрался на пять лет, пять лет прошло - всё, закончились полномочия. Есть положение, согласно которому, в условиях военного положения выборы не проводятся, - это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады, в том числе его полномочия в качестве верховного главнокомандующего", - заявил президент РФ.

"Что нужно сделать тогда действующим властям, если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессах урегулирования? Они должны прежде всего провести референдум - в соответствии с Конституцией Украины любые вопросы по территориям решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения - это тоже конституционное положение. Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение. Но как только это будет сделано, надо идти на выборы", - сказал Путин.

"И этот процесс будет длиться бесконечно - результат выборов непонятен. Но каков бы ни был этот результат, надо потом после этого получить соответствующее заключение Конституционного суда - так в Основном законе прописано. А как получить заключение Конституционного суда, если, после того как власти потребовали от этого Конституционного суда Украины подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказался это сделать? Знаете, что сделали на Украине? Смешно, но факт: охрана перестала пускать председателя Конституционного суда на его рабочее место. Всё, кино закончилось на этом", - отметил российский президент.

Путин добавил, что "за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда, у него нет кворума для принятия решений".

"Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации, так скажем - аккуратно, проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - заявил президент РФ.