Власти Швейцарии поддержали идею выбрать Женеву для встречи Путина и Зеленского

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила мнение, что Женева могла бы стать подходящим местом для проведения встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Мы готовы организовать эту встречу, потому что Женева могла бы стать идеальным местом. (...) Однако все будет зависеть от того, будут ли готовы к этому все стороны", - заявила Келлер-Зуттер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Президент добавила, что ее советники по национальной безопасности находятся в контакте с российской стороной.

Мерц в свою очередь заявил, что также находит предложение провести встречу Путина и Зеленского на территории Швейцарии удачным.

"Послезавтра я еще раз предложу "коалиции желающих", чтобы лидеров РФ и Украины пригласили сюда", - сказал Мерц на конференции.

В четверг пройдет очередная видеоконференция "коалиции желающих" - объединения стран, возглавляемого Великобританией, по военной помощи Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двусторонняя встреча Зеленского с Путиным может пройти в Европе. Такая встреча, отметил он, пройдет в нейтральной стране. "Возможно, в Швейцарии. Я выступаю за Женеву", - сообщил президент Франции.