ОАЭ сообщили США, что присоединение Израилем Западного берега Иордана подорвет Соглашения Авраама

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ОАЭ предупредили США, что в случае присоединения Израилем Западного берега реки Иордан реализация Соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран окажется под вопросом, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"По словам двух лиц, знакомых с вопросом, ОАЭ заявили администрации президента США Дональда Трампа, что израильская аннексия оккупированного Западного берега реки Иордан навредила бы Соглашениям Авраама и помешала бы надеждам президента на их расширение", - информирует портал.

"Такие планы при их реализации причинят существенный ущерб отношениям ОАЭ и Израиля. И они нанесут непоправимый вред остаткам инициативы с региональной интеграцией. Во многом сейчас выбор перед Израилем - аннексия или интеграция", - сказал порталу высокопоставленный представитель властей ОАЭ.

Он отметил, что вариант с отменой соглашения о нормализации отношений ОАЭ и Израиля не исключен из списка доступных вариантов.

При этом за последние две недели власти ОАЭ предупреждали и Белый дом, и правительство Израиля, что присоединение Западного берега реки Иордан будет иметь последствия.

Axios напоминает, что ОАЭ первыми среди арабских стран осудили нападение группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сохранили связи с Израилем, несмотря на боевые действия в секторе Газа, обсуждали с ним планы по послевоенному будущему Газы.

Между тем, два израильских источника заявили порталу, что госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах дал понять: Белый дом не будет мешать Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Однако два других источника сказали, что по мнению спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, такая политика Израиля сократила бы его шансы на соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, затруднила бы для США работу с арабскими странами над планами послевоенного обустройства сектора Газа.

В Белом доме и Госдепе информацию комментировать не стали.

Соглашения Авраама - это серия дипломатических договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, заключённых при посредничестве США в 2020 году. Изначально к этим соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко.

До этого долгие годы Израиль имел официальные отношения только с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией. Соглашения Авраама положили начало установлению прямых дипломатических, экономических и культурных связей между Израилем и другими заинтересованными арабскими странами.