Российские военные сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесены удары по трем украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ за сутки составили: до 220 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировок войск "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - заявили в Минобороны РФ.

По информации военных, группировка нанесла удары по трем бригадам, двум полкам и отряду погранслужбы Украины в районах шести населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили: до 180 военнослужащих, боевая бронемашина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в ЛНР, ДНР и Харьковской области, сообщили военные.

"Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и пять артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Сообщается, что потери украинской армии за сутки составили: до 440 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили: свыше 70 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

