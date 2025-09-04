Мужчина погиб при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и один пострадал при атаках дронов в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений скончался на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, в селе Глотово от удара дрона пострадала женщина. У нее минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения.