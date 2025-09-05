Поиск

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ).

"Отдельно затрону тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях - в приборостроении, в атомных технологиях, радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме", - сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Вместе с тем необходимо проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов по всей цепочке, в том числе на этапе переделов и экспорта в виде концентратов. Кроме того, нужно применять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", - добавил Путин.

"Полгода назад, в феврале, мы говорили и договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года", - поручил глава государства.

Владимир Путин правительство РФ РЗМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области

Песков заявил, что для разговора Путина с Трампом "пока нет наработок"

Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Около 10 БПЛА сбито в Воронежской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });