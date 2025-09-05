Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов (РЗМ).

"Отдельно затрону тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях - в приборостроении, в атомных технологиях, радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме", - сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Вместе с тем необходимо проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов по всей цепочке, в том числе на этапе переделов и экспорта в виде концентратов. Кроме того, нужно применять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", - добавил Путин.

"Полгода назад, в феврале, мы говорили и договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года", - поручил глава государства.