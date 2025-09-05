Путин поручил подготовить стратегию развития ДФО до 2036 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение года подготовить и утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года.

"По итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2025.

"Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике ведется большая и предстоит большая. И хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим иностранным друзьям: мы, уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать", - добавил он.

По его словам, "Дальний Восток России, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом - это территория динамичных изменений, бурного развития".

"И мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен, улучшать инфраструктуру отечественной экономики, повышать технологичность всех сфер жизни и более эффективно использовать ресурсный, производственный, логистический, научный потенциал, которым обладают наши восточные регионы и страна в целом", - сказал Путин.

"Для этого нужно активно пробовать, широко внедрять смелые новаторские решения в нормативно-правовой базе, в условиях работы бизнеса, в решении задач, которые определяют качество жизни людей. Нужно все это отражать и делать это своевременно. Такие подходы уже зарекомендовали себя здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике. Мы будем и дальше их развивать, настраивать на запросы людей, на потребности бизнеса и регионов, на обеспечение национальных интересов России", - пообещал он.

Путин подчеркнул, что "в этой работе важен системный, комплексный подход, способность смотреть вперёд, видеть перспективы, ставить большие цели и просчитывать планы по их достижению".