Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Не исключена реорганизация структуры управления, отметил Дмитрий Ядров

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Перешедший в госсобственность аэропорт Домодедово ожидает аудит, также не исключена реорганизация в периметре его управления, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, возглавивший недавно совет директоров аэропорта.

"Первоочередное, конечно, - проведение аудита. Мы сейчас определяемся с организацией, которая будет его проводить", - заявил Ядров журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

Реорганизация структуры управления аэропорта также возможна, но это решение должно быть одобрено властями, добавил он.

"Сам аэропорт с точки зрения количества юрлиц, осуществляющих управление, очень крупный - задействовано 26 организаций. И если их объединять, консолидировать или упразднять, то это должно быть поддержано руководством страны", - сказал Ядров, отвечая на соответствующий вопрос.

Важно при этом обеспечить "непрерывное безопасносное функционирование аэропорта, поэтому ко всем решениям необходимо подходить взвешено", добавил глава Росавиации.

Ранее новый управляющий директор "Домодедово" Андрей Иванов сообщал, что общий долг аэропорта - 70 млрд руб., процентные платежи по итогам этого года составят 8 млрд руб. Финансовые показатели последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы снизилась до 31 млрд руб. (с 34 млрд руб. в 2023 году), убыток составил 7,2 млрд руб.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головную холдинговую структуру аэропорта возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ. Позднее Иванов работал в бизнес-сфере, в частности, с декабря 2023 по конец 2024 года, согласно открытым данным, руководил ООО "Внуково - управление активами", входящего в периметр активов аэропорта "Внуково".

