Президент РФ пока не обсуждал с Трампом консультации по Украине в Европе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся последних консультаций в Европе по ситуации на Украине.

"У нас с президентом Трампом открытый диалог, и есть договоренность о том, что при необходимости мы можем друг другу звонить, связываться, договариваться. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже, я об этом знаю. Но пока по результатам тех консультаций, которые (проходят - ИФ) в Европе, у нас разговоров не было", - заявил Путин в пятницу, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

При этом Путин подчеркнул, что ему "сложновато это было делать", поскольку только что приехал из Китая и находится во Владивостоке.

"Но никаких проблем для коммуникаций у нас (с Трампом - ИФ) нет", - сказал Путин.