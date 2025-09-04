Cтраны Европы, желающие отправить контингент на Украину, завершили технические консультации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Европейские страны, которые готовы отправить своих военных на Украину для предоставления гарантий безопасности, завершили обсуждение технических вопросов, сообщает в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Страны, желающие (отправить контингент - ИФ) и способные предоставить гарантии безопасности, завершили техническую часть работы", - приводит издание слова источника в Елисейском дворце.

Однако, по словам собеседников FT, "коалиция желающих" на данный момент все еще разделена на три группы: часть стран готова разместить своих военных на Украине, например, Великобритания; вторая группа, в которую входит Италия, не намерена этого делать; третья категория стран, среди которых Германия, пока не приняла окончательного решения.

В августе президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне. По их итогам глава Белого дома заявил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении поддержки Киева.

В Белом доме ранее исключили возможность отправки американских военных на Украину в рамках гарантий безопасности для урегулирования конфликта.