Поиск

Cтраны Европы, желающие отправить контингент на Украину, завершили технические консультации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Европейские страны, которые готовы отправить своих военных на Украину для предоставления гарантий безопасности, завершили обсуждение технических вопросов, сообщает в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Страны, желающие (отправить контингент - ИФ) и способные предоставить гарантии безопасности, завершили техническую часть работы", - приводит издание слова источника в Елисейском дворце.

В миреСМИ узнали об обсуждении США и Европой возможности отправки американских ЧВК на УкраинуЧитать подробнее

Однако, по словам собеседников FT, "коалиция желающих" на данный момент все еще разделена на три группы: часть стран готова разместить своих военных на Украине, например, Великобритания; вторая группа, в которую входит Италия, не намерена этого делать; третья категория стран, среди которых Германия, пока не приняла окончательного решения.

В августе президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне. По их итогам глава Белого дома заявил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении поддержки Киева.

В Белом доме ранее исключили возможность отправки американских военных на Украину в рамках гарантий безопасности для урегулирования конфликта.

Европа Украина Великобритания Италия Германия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7099 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });