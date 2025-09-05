Житель Воронежа арестован по подозрению в финансировании ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Житель Воронежа задержан и арестован по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин РФ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ведомства, "злоумышленник, намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооружённым формированиям, инициативно в мессенджере Telegram установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины".

"Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК РФ. Центральным районным судом Воронежа задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили, что "спецслужбы Украины ведут активную работу по поиску в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ - ИФ) потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране".