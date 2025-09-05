Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кремль не располагает подтверждением информации о том, что президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров прекратить закупать нефть у РФ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, правда это или неправда", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

У него уточнили, насколько такие требования могут сказаться на сотрудничестве со Словакией и Венгрией в сфере энергетики.

"Это самостоятельные измерения", - ответил представитель Кремля.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у РФ.