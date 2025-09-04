Трамп призвал Европу отказаться от закупок российской нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у РФ, сообщает в четверг газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.

"Президент Трамп подчеркнул, что Европе необходимо прекратить закупки российской нефти, которые спонсируют войну, так как Россия получает от продажи нефти в Европу 1,1 трлн евро в год", - заявил изданию представитель Белого дома.

"Президент отметил, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай за спонсирование российских военных усилий", - добавил он.

Ранее в четверг президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в течение следующих 24 часов председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники Трампа обсудят санкции, направленные против энергетического сектора РФ.