Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может оживить российский авторынок, который уже начал подавать обнадеживающие сигналы в конце лета, однако драматически цифры до конца года уже вряд ли изменятся, и прогнозы итогового падения в районе 20% окажутся близкими к истине, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы ориентируемся в первую очередь на принятие решения Центральным банком по ключевой ставке, что существенно влияет на потребительский спрос, имея в виду желание приобретать автомобиль либо держать деньги на депозите. Я очень надеюсь, что те сигналы, которые мы получили в августе, имеется в виду со стороны рынка, и большая надежда на то, что тенденция по снижению ставки будет сохраняться до конца года, существенным образом повлияет на принятие покупателями решения о приобретении автомобилей", - сказал Мантуров журналистам в Самаре.

ЦБ начал снижение ключевой ставки с отметки 21% в июне, сейчас она составляет 18%, и рынок ждет от сентябрьского заседания еще одного шага вниз (на 1-2 п.п.).

Прогноз Ассоциации европейского бизнеса, который был сделан по итогам I полугодия, предусматривает падение продаж легковых автомобилей и LCV в РФ в 2025 году на 24%.

"Наверное, те показатели, которые дают АЕБ и другие консультанты - 24%, 20% - наверное, это близко к истине, потому что драматически нарастить объемы поставок вряд ли мы сможем до конца года. Но какая-то все-таки корректива возможна до конца года в сторону улучшения", - сказал Мантуров.

Денис Мантуров ЦБ РФ АЕБ
