"ОДК-Кузнецов" за семь лет произведет 600 двигателей РД-107A

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "ОДК-Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех") произведет 600 двигателей РД-107A за ближайшие семь лет, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов во время посещения предприятия.

"На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тысяч двигателей произведено. "Для первой и второй ступеней "Союза" второго (...). Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов.

Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.