Двигатель для тяжелого транспортного вертолета Ми-26 создадут до 2031 года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Работу над двигателем для тяжелого транспортного вертолета Ми-26 планируют завершить к 2031 году, написал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

О сроках разработки нового российского двигателя стало известно в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным ПАО "ОДК-Кузнецов" (Самара, входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации "Ростех"), где была представлена выставку образцов авиационных двигателей: космической, вертолетной техники, новых типов летательных аппаратов, наземных газотурбинных установок.

"Рассказали главе государства о разработке нового российского двигателя для тяжелого транспортного вертолета Ми-26. Работу над ним планируется завершить до конца 2031 года", - написал Федорищев.

