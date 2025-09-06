Бархатный сезон начался на Черноморском побережье РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На юге европейской части России начался "бархатный сезон", в этом году он продлится дольше обычного - как минимум до конца первой декады октября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с выходных дней, на юге европейской части России наступает период бархатного сезона. Потому что температуры воды и воздуха, в общем-то, не будут очень отличаться друг от друга", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура воды в Сочи 27 градусов, в Туапсе - 26, в Анапе - 24 градуса. А температура воздуха будет около плюс 26 - плюс 29 градусов. "Нет запредельной жары, когда температура выше плюс 30 градусов", - отметил Вильфанд.

"Конечно, постепенно температура воздуха и воды будет понижаться, но бархатный сезон в этом году прогнозируется более длительным, чем обычно. По крайней мере, до конца первой декады октября температура воды и воздуха будет 22-23 градуса", - добавил Вильфанд.