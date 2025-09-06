Поиск

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" в течение суток продвинулась вглубь украинской обороны, группировки "Южная", "Север", "Запад" и "Центр" улучшили позиции, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне ответственности группировки украинские силы потеряли свыше 210 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Согласно сообщению Минобороны, группировки "Южная" и "Север" улучшили тактическое положение, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали в министерстве.

По данным российских военных, группировкой "Центр" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике десяти украинских бригад в районах Родинского, Новопавловки, Зеленого, Муравки, Красноармейска и Димитрова в ДНР. Потери украинской армии в зоне действий группировки составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

За сутки группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска в ДНР. Потери армии Украины составили до 240 военных, шесть боевых бронированных машин, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов, сказали в Минобороны РФ.

Министерство сообщило, что "Южная" группировка за сутки нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Федоровки, Северска, Переездного и Яблоновки в ДНР.

"Противник потерял свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов, а также склад горючего", - сообщили в ведомстве.

По словам военных, группировкой "Север" за сутки нанесены удары по формированиям четырех украинских бригад в районах Могрицы, Мирополья, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области и мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области.

"Противник потерял более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств", - сказано в сообщении министерства.

Подразделения группировки "Днепр" в течение суток поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах Степногорска, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. Украинские подразделения здесь потеряли до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть безэкипажных катеров, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 973 танка и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 289 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

