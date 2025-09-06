Поиск

Два человека погибли от атак дронов в Белгородской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, еще один пострадал при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на ГАЗель погиб водитель. От детонации произошло возгорание транспортного средства, которое ликвидировали бойцы самообороны", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где он от полученных травм скончался.

Еще один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости.

Ранее в субботу Гладков сообщал, что на участке автодороги Казинка - Посохово Валуйского округа беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Белгородская область Вячеслав Гладков
