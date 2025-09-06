К западу от Симферополя произошло возгорание сухой растительности на 150 га

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сухая растительность загорелась около села Камышинка Симферопольского района (Крым) на 150 гектарах, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в субботу.

Как отмечается в сообщении, ландшафтный пожар тушит авиация МЧС России.

Уточняется, что тушение огня осложнено сильным ветром и жаркой погодой.

К ликвидации возгорания привлекли 133 человека и 30 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС.