Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Вакцина против рака, чемпион по тхэквондо и декларация о военном сотрудничестве Хорватии и Словении

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская вакцина против рака готова к применению после получения разрешения, сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.

- Тхэквондист Эмин Четинбаг оказался в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты. Также среди фигурантов дела есть бывших полицейские. Пятерым злоумышленникам предъявлено обвинение, еще один объявлен в розыск.

- Борис Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае. Он уверен, что это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны.

- Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве. В Сербии и в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) охарактеризовали это как антисербский шаг.



- Президент РФ наградил орденами Ларису Долину и Григория Лепса. Орден "За заслуги в культуре и искусстве" получил поэт, драматург и сценарист Юрий Энтин.

- Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом US Open-2025. В воскресенье он сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.