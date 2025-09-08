Поиск

Минобороны России сообщило об ударе по украинскому объекту энергетики

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также радиолокационным станциям противовоздушной обороны, заявили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

По словам военных, удары нанесены по пунктам управления и местам запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 136 районах.

