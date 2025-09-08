Почти 2 тыс. человек станут наблюдателями на выборах в России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В 68 регионах России создано более 150 центров общественного наблюдения за предстоящими выборами; почти 2 тыс. человек станут наблюдателями, сообщили в Центризбиркоме России.

"154 центра общественного наблюдения за выборами ЕДГ 2025 созданы в 68 регионах. Общее число наблюдателей - почти 2 тысячи человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК в понедельник.

В числе наблюдателей: члены общественных палат; представители общественных и некоммерческих организаций, академической среды; представители СМИ; уполномоченные по правам человека; представители партий и зарегистрированных кандидатов; гражданские активисты; представители наблюдательского и экспертного сообществ; электоральные юристы, уточнили в комиссии.

Штабы оснащены необходимым техническим оборудованием для видеонаблюдения, а в 23 регионах также для наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

В ЦИК добавили, что в настоящее время в штабах проходят обучающие мероприятия, а в дни голосования они будут работать в круглосуточном режиме.

В предстоящий ЕДГ 14 сентября пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов.