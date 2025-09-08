Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Значительные очереди перед Крымским мостом образовались к 13:00 понедельника, с обеих сторон Керченского пролива наблюдалось приблизительно одинаковое количество машин. К вечеру со стороны Тамани очереди были ликвидированы, а на выезд из Крыма очереди еще оставались.

Больше тысячи машин в очереди перед Крымским мостом фиксируется второй день подряд.