Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует небольшой рост, отыгрывая в целом нейтральный геополитический новостной фон, ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября, а также растущие цены на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2925,51 пункта (+0,13%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), а также обыкновенные акции "НЛМК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Он отметил, что "не в восторге" от ситуации, связанной с Украиной, однако, по его мнению, конфликт будет разрешен. "Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем", - подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что некоторые лидеры ЕС посетят Белый дом в начале этой недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. "Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в индивидуальном порядке, и я думаю, что мы уладим этот вопрос", - заключил он.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, Nasdaq Composite обновил рекорд. Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях заметного охлаждения американского рынка труда.

Статданные, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост безработицы в США в августе до 4,3% по сравнению с 4,2% в июле, а также лишь незначительное увеличение числа рабочих мест в экономике страны. Слабая статистика усилила уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку на сентябрьском заседании, причем некоторые эксперты считают возможным ее уменьшение сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 б.п. с текущего уровня в 4,25-4,5% на заседании 16-17 сентября оценивается рынком почти в 90%, на 50 б.п. - в 11,6%. Кроме того, рынок оценивает в 65% шансы на то, что ставка ФРС к концу текущего года составит 3,5-3,75% годовых, по данным CME. Для этого Федрезерв должен будет опускать ее на 25 б.п. на каждом из трех оставшихся в текущем году заседаний.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на данные о динамике потребительских цен в США за август, которые выйдут в четверг. Днем ранее также будет обнародован августовский отчет о ценах производителей.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует плавный рост (+0,13%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 9 сентября.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,2-1,1%, в то время как индексы Китая и Австралии снижаются на 0,5-0,6%.

В свою очередь мировые цены на нефть 9 сентября утром демонстрируют умеренное повышение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве выросла на 0,53%, до $66,36 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,51%, до $62,58 за баррель.