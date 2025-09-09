Володин считает, что Макрон в условиях ходатайства об импичменте попытается остаться президентом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в условиях выдвижения ходатайства об импичменте президент Франции Эммануэль Макрон будет продолжать попытки остаться у власти.

"Макрон будет стремиться цепляться за власть любыми способами. Несмотря на то, что политические партии уже заявили о выдвижении ходатайства об импичменте", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах.

Он отметил, что "из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном".

"Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства. Депутаты предлагают ему уйти в отставку вместе с расформированным кабинетом министров", - написал председатель Госдумы.

По его мнению, "Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона". "Макрон расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав. Но это его не спасло", - заявил Володин.