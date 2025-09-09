Поиск

Володин считает, что Макрон в условиях ходатайства об импичменте попытается остаться президентом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в условиях выдвижения ходатайства об импичменте президент Франции Эммануэль Макрон будет продолжать попытки остаться у власти.

"Макрон будет стремиться цепляться за власть любыми способами. Несмотря на то, что политические партии уже заявили о выдвижении ходатайства об импичменте", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах.

В миреМакрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дниМакрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дниЧитать подробнее

Он отметил, что "из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном".

"Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства. Депутаты предлагают ему уйти в отставку вместе с расформированным кабинетом министров", - написал председатель Госдумы.

По его мнению, "Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона". "Макрон расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав. Но это его не спасло", - заявил Володин.

Вячеслав Володин Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу
Военная операция на Украине

Два человека погибли, 16 пострадали в результате украинских ударов ракетами и дронами по ДНР

Что произошло за день: понедельник, 8 сентября

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7124 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });