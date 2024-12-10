Страны ЕАЭС согласовали проект общих правил для e-commerce в союзе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза согласовали проект соглашения об электронной торговле товарами на территории союза, которое установит единые требования к работе маркетплейсов в ЕАЭС.

Как сообщил торговый блок Евразийской экономической комиссии, проект согласовала рабочая группа высокого уровня.

Соглашение предусматривает, что как материальные, так и цифровые товары, а также сопутствующие электронной торговле услуги будут перемещаться и оказываться свободно на территории ЕАЭС, а государства-члены не будут вводить в отношении продавцов товаров и маркетплейсов каких-либо ограничений тарифного, нетарифного и иного характера, не предусмотренных договором о союзе.

Маркетплейсы при этом не должны будут создавать дискриминирующих условий для продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.

"Основной задачей соглашения является снижение рисков возникновения барьеров на пути свободного передвижения товаров электронной торговли в связи с отсутствием комплексного права союза в этой сфере и активным развитием в государствах-членах собственной нормативно-правовой базы", - прокомментировал министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

Предполагается, что в рамках соглашения страны ЕАЭС утвердят пакет наднациональных правил.

По общим правилам будут оформляться публичные оферты, карточки товаров, выводиться информация о заказе, а также осуществляться возврат товаров и денежных средств. Предполагаются, что продавцы и маркетплейсы "смогут стандартизировать свои бизнес-процессы на единой платформе", говорится в сообщении.

Защита прав потребителей e-commerce будет осуществляться в соответствии с законодательством страны их нахождения.

На территории ЕАЭС будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров - в течение 14 дней.

Также соглашением будут закреплены меры по ограничению спам-рассылок, обязательной защите персональных данных и предоставлен инструментарий по досудебному разрешению споров на базе объединений профессиональных участников рынка и обществ защиты прав потребителей.