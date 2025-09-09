Посетителей четырех музеев Петербурга эвакуировали после анонимных угроз

Эрмитаж уже сообщил о работе в обычном режиме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В четырех музеях Петербурга объявили эвакуацию после анонимных сообщений с угрозами, сообщает во вторник Северо-Западный округ Росгвардии.

"Экипажи вневедомственной охраны обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей (в Пушкине - ИФ)", - говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным Росгвардии, анонимы сообщили о якобы опасных предметах в этих музеях.

Позднее пресс-служба Эрмитажа сообщила, что в результате проверки залов и служебных помещений музея угрозы не обнаружены. Все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыли для работы в обычном режиме.