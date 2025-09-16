Поиск

Минфин 17 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 26230

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 17 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПД серии 26230 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 24 сентября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 126 дней, дата выплаты 13-го купонного дохода - 1 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 26,58 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

