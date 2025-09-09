Поиск

Глава Кубани поручил разработать единую схему размещения туробъектов на винодельнях

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил профильному ведомству разработать единую схему размещения туристических объектов на винодельнях, сообщила пресс-служба администрации региона.

Повышение привлекательности энотуризма обсудили на краевом совещании в Темрюкском районе.

Представители отрасли обратились к губернатору с предложением строительства шато, отелей, ресторанов и дегустационных залов и других туробъектов на виноградниках небольших хозяйств для привлечения дополнительных отдыхающих и повышения рентабельности бизнеса. Кондратьев отметил, что для своего развития малые винодельни могут объединяться в кооперативы, чтобы конкурировать с крупными.

"Кубанские винодельни сегодня известны в стране, наши виноградники ежегодно посещают более 1 миллиона гостей. Такие туры важная составляющая внутреннего туризма и в целом круглогодичного отдыха в Краснодарском крае, а также дополнительные возможности для экономики региона. Но мы не можем позволить себе застраивать виноградопригодные земли в каждом хозяйстве. Они уникальны для всей страны и, в первую очередь, предназначены для выращивания винограда и производства вина", - отметил Кондратьев.

При этом он призвал думать и о развитии винного туризма.

"Необходимо разработать единую схему размещения туристических объектов, в том числе с указанием территорий, где возможно построить небольшие шато, отели и гостиницы, рестораны с учетом уже существующих хозяйств. Она станет своеобразной туристической картой винных усадьб Краснодарского края", - сказал Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, винный туризм в крае развивают 32 винодельни. Их годовая посещаемость выросла с 300 тысяч до 1 млн человек. За последние пять лет в крае открыли 14 новых объектов. За пять лет сумма прямых инвестиций составила 14 млрд рублей.

"Сегодня в крае реализуют девять крупных проектов в сфере виноделия на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей", - сообщил он.

