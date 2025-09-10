Минцифры опровергло информацию о содержании обновленного "белого списка" сайтов и сервисов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ заявило о недостоверности появившейся в СМИ информации о расширенном перечне ресурсов и сервисов, которые останутся доступными в периоды ограничений мобильного интернета, в частности, о наличии в нем сайта букмекерской компании.

"Готовится расширение списка сайтов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета из-за угроз безопасности. Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета - так называемом белом списке", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", - отметили в Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что "сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется".

"В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что "на первом этапе в список уже вошли популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян".

"Перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России", - добавили в Минцифры.

Во вторник вечером "Коммерсантъ" со ссылкой "на рекомендованный Минцифры "Реестр социально значимых сервисов", с которым ознакомилось издание, сообщил, что в "белый список" ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета, планируют включить 57 наименований сервисов, в том числе Pikabu и "Фонбет".

5 сентября Минцифры РФ сообщило, что операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к востребованным россиянами ресурсам и сервисам в период ограничения интернета в целях безопасности.

В "белый список" вошли: сервисы Госуслуг, сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы "Яндекса", маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, Дзен, видеохостинг Rutube, официальный сайт платежной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), операторы связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", T2.

7 августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство вместе с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.

По его словам, в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни". Речь идет о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее, уточнил министр.

"Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей - ИФ), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее", - отметил Шадаев.