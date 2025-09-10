Шойгу обсудит с президентом Республики Сербской Додиком региональную безопасность

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проведет в среду в Москве встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ во вторник.

"На повестке дня - вопросы региональной безопасности и сотрудничества Москвы с Баня-Лукой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предыдущая встреча Шойгу и Додика состоялась 28 мая в Москве.