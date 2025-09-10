Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 дронов ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что вечером вторника уничтожены 22 украинских беспилотника над шестью областями и Черным морем.

По информации Минобороны РФ, шесть дронов сбито над Брянской областью, пять - над Курской, четыре - над Воронежской, три - над Орловской, два - над Крымом и по одному над Белгородской областью и Черным морем.

Дроны ВСУ были нейтрализованы дежурными средствами ПВО 9 сентября с 17:40 мск до полуночи, сказано в сообщении министерства.